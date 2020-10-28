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Наличие системного подхода позволило бы сделать гимназии основой российской образовательной системы

Новости
Наличие системного подхода позволило бы сделать гимназии основой российской образовательной системы


Православные гимназии для многих педагогов и родителей являются альтернативой традиционной школе. Почему в обществе присутствует устойчивый социальный запрос на православные гимназии? Этот вопрос стал одним из обсуждаемых на Третьей научно-просветительской конференции из цикла «Классические гимназии – недооцененный элемент образовательной системы», состоявшейся 31 августа в Сергиевом Посаде.

В условиях случившегося в России тотального идеологического вакуума, пришли к выводу участники форума, общество интуитивно стремится к классической модели образования, которая видится уникальным примером осмысленной и цельной системы развития личности. Для учеников и их родителей классическая гимназия выступает альтернативой обществу рыночной конкуренции. Задача классической школы – воспитать человека развития как противоположность человеку потребления. Социология говорит, что мы живем в обществе, основанном на конфликте интересов, а классическое образование категорически опровергает эту противоестественную и разрушительную идею. И хотя в классической школе и всей системе образования возникают одинаковые проблемы социума, участники конференции считают, что классическая школа быстрее и успешнее справляется с ними.

На форуме неоднократно подчеркивалось: в работе гимназий нужно сформировать системный подход и выработать общие критерии классической школы. Их наличие позволит преодолеть многие проблемы учебных заведений, учитывая, что многие из них выросли из простых воскресных школ, не имея изначально в своей программе основополагающих компонентов классической школы. Участники конференции отмечали: у классических гимназий есть сложности с аккредитацией, некоторые из них работают лишь за счет спонсора или опоры на авторитет сильной личности основоположника школы.