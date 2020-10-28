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Форум «Стартап» завершит цикл мероприятий в рамках проекта «Молодежное предпринимательство в Поволжье и Западном Казахстане: новый этап приграничной интеграции»

Новости
Форум «Стартап» завершит цикл мероприятий в рамках проекта «Молодежное предпринимательство в Поволжье и Западном Казахстане: новый этап приграничной интеграции»

28-29 октября 2020 г. состоится итоговое мероприятие в рамках реализации социально значимого проекта «Молодежное предпринимательство в Поволжье и Западном Казахстане: новый этап приграничной интеграции», получившего поддержку Фонда Президентских грантов - Форум молодежи Поволжья и Западного Казахстана «Стартап».

Организаторами мероприятия выступают Информационно-аналитический центр «Евразия-Поволжье» (г. Саратов, РФ), Ассоциация предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана по Западно-Казахстанской области (г. Уральск, РК), Деловой клуб Саратовской области и Западно-Казахстанской области, в партнерстве с Волгоградским центром международного гуманитарного сотрудничества (г. Волгоград, РФ).

Целью мероприятия является подведение итогов реализации проекта по развитию молодежного предпринимательства в приграничных регионах России и Казахстана; подписание соглашения о создании Ассоциации молодых предпринимателей приграничных регионов России и Казахстана.

На одной виртуальной площадке встретятся как успешные бизнесмены, так и начинающие молодые предприниматели, а также студенты экономических направлений подготовки из приграничных регионов России и Казахстана - Саратова, Волгограда, Уральска и Актобе.

В программе Форума запланированы презентации успешных социальных молодежных проектов и бизнес-проектов молодых предпринимателей; «Бизнес-тренинг: эффективная команда», тренинг «Где взять идею для стартапа?», а также мастер-классы по бизнес-проектированию
.
По итогам Форума каждый участник получит сертификат и массу полезной информации. Ждем вас!

По вопросу возможного участия и аккредитации СМИ можно обратиться по электронному адресу: lapenkomv@mail.ru.