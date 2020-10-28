Форум «Стартап» завершит цикл мероприятий в рамках проекта «Молодежное предпринимательство в Поволжье и Западном Казахстане: новый этап приграничной интеграции»

просмотров: 142

Организаторами мероприятия выступают Информационно-аналитический центр «Евразия-Поволжье» (г. Саратов, РФ), Ассоциация предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана по Западно-Казахстанской области (г. Уральск, РК), Деловой клуб Саратовской области и Западно-Казахстанской области, в партнерстве с Волгоградским центром международного гуманитарного сотрудничества (г. Волгоград, РФ).Целью мероприятия является подведение итогов реализации проекта по развитию молодежного предпринимательства в приграничных регионах России и Казахстана; подписание соглашения о создании Ассоциации молодых предпринимателей приграничных регионов России и Казахстана.На одной виртуальной площадке встретятся как успешные бизнесмены, так и начинающие молодые предприниматели, а также студенты экономических направлений подготовки из приграничных регионов России и Казахстана - Саратова, Волгограда, Уральска и Актобе.В программе Форума запланированы презентации успешных социальных молодежных проектов и бизнес-проектов молодых предпринимателей; «Бизнес-тренинг: эффективная команда», тренинг «Где взять идею для стартапа?», а также мастер-классы по бизнес-проектированиюПо итогам Форума каждый участник получит сертификат и массу полезной информации. Ждем вас!По вопросу возможного участия и аккредитации СМИ можно обратиться по электронному адресу: lapenkomv@mail.ru.