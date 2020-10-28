Управление Пенсионного фонда РФ информирует о прибавка за сельский стаж

просмотров: 160

В прошлом году для граждан, посвятивших свою трудовую деятельность сельскому хозяйству, вступили в силу законодательные поправки, предусматривающие дополнительную пенсионную поддержку. Она заключается в повышенной на 25% фиксированной выплате, которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности.Право на такое повышение предоставляется при соблюдении трех условий. Во-первых, у гражданина должно быть не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Во-вторых, пенсионер должен проживать в сельской местности. И, в-третьих, он не должен быть работающим.В настоящее время надбавку за сельский стаж получают 20 958 неработающих пенсионеров Саратовской области. В денежном выражении ее размер составляет 1421,56 руб. в месяц, то есть 25 % от фиксированной выплаты, которая с 1 января 2020 года была проиндексирована на 6,6% и составляет 5686,25 рублей. Для получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу размер надбавки составляет 705 рублей в месяц.При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на такую надбавку, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов и других – всего более 500 профессий. Не входят в перечень работники сферы обслуживания, даже если они работали на сельхозпредприятиях.Отметим, что работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.