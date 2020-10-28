Медийные гости приняли участие в мероприятии Пушкинской библиотеки

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Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина при поддержке Российского фонда культуры 26 октября организовала и провела межрегиональную акцию «Мы правнуки твои, Победа!». В рамках данной акции состоялся очередной День чтения, посвященный Сергею Владимировичу Михалкову и всем военным корреспондентам, журналистам, публицистам, кто зачастую прямо из окопов вел летопись военных событий, кто запечатлел войну в черно-белой фото- и видео-хронике, поднимал боевой дух солдат вдохновенным поэтическим словом в фронтовой газете. Открытие Дня чтения «Говорил с бойцом поэт…» прошло при участии членов семьи С.В. Михалкова, а также других известных медийных лиц. С приветственным словом к участникам акции обратился известный кинорежиссер, актер, сценарист и кинопродюсер – Егор Кончаловский. Он поблагодарил Пушкинскую библиотеку за организацию акции и за сохранение исторической памяти. Специально для участников торжественного мероприятия стихотворения Сергея Михалкова прочитали правнучка знаменитого поэта - Мария Михалкова-Кончаловская и популярный российский актер театра и кино – Александр Давыдов. С приветственным словом к участникам акции обратился российский писатель, журналист, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, член президентского совета по русскому языку, член Общества русской словесности и Патриаршего совета по культуре, главный редактор журнала «Юность» – Сергей Шаргунов. В его исполнении также прозвучало стихотворение Сергея Михалкова «Десятилетний человек». С приветствием и песней на стихи Сергея Михалкова выступил всеми любимый бард и композитор, автор детских песен, заслуженный деятель искусств Российской Федерации – Григорий Гладков. Поэтическую эстафету акции «Говорил с бойцом поэт…» приняли читатели детских библиотек Саратовской, Самарской, Курганской, Брянской, Рязанской, Омской областей и республики Татарстан. Запись мероприятия можно будет посмотреть на официальном сайте библиотеки http://pushkinlib.ru/