Татьяна Гаранина осмотрела строительную площадку театра кукол «Теремок», где завершается ремонт

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В течение 2020 года планировалось полностью обновить театр и благоустроить прилегающую территорию. В настоящее время в здании полностью выполнены все демонтажные работы, проведено укрепление фундамента, перекрыта кровля, отремонтированы служебные помещения. Оштукатурен и покрашен фасад, полностью завершено остекление театра.На сегодняшний день практически во всех помещениях театра заканчивается чистовая отделка. В зале и на сцене смонтирован каркас под панели звукоизоляции. Продолжается монтаж механики сцены. Проложены новые инженерные коммуникации, смонтированы системы вентиляции, отопления, пожаротушения. Рабочие заканчивают облагораживание прилегающей территории.Всё специальное театральное оборудование закуплено и находится в театре, что-то уже смонтировано, что-то ещё ожидает монтажа. Уже установлены «по месту» авансцена, дороги под занавес, выносные софиты и часть штанкетов.Полным ходом идут обеспыливание и влажная уборка, моют ветражи.- В рамках национального проекта «Культура» завершаются работы по капитальному ремонту театра кукол «Теремок». На сегодняшний день уровень техготовности объекта составляет 80%. Для театра закуплено современное оборудование и мебель, идёт благоустройство территории. Объект планируется сдать к 1 декабря текущего года.Мы приложим все усилия, чтобы маленькие зрители Саратовской области посмотрели новогодние программы в обновленном здании их любимого театра», - отметила министр культуры области Татьяна Гаранина.Торжественное открытие театра запланировано на 22 декабря 2020 года.Напомним, в рамках национального проекта «Культура» на ремонт театра кукол было выделено более 224 млн. рублей.