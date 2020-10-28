Большой этнографический диктант пройдет в формате онлайн

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Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, содействует национально-культурному развитию народов России, дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности, межнационального мира и согласия.Участниками акции могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. В этом году официальный сайт и задания диктанта будут переведены на английский и испанские языки.Задания будут опубликованы 3 ноября 2020 года на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.Тест состоит из двух частей – общефедеральной, единой для всех участников, включающей 20 вопросов, и региональной, уникальной для каждого субъекта РФ, в которую входит 10 вопросов.Диктант длится 45 минут, максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после выполнения заданий в электронном виде.Правильные ответы публикуются на сайте Диктанта до 16 ноября 2020 года.Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru.Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno.