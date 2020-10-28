Большой этнографический диктант пройдет в формате онлайн
В 2020 году Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» состоится в юбилейный, пятый, раз. Мероприятие пройдет в онлайн-формате с 3 по 8 ноября 2020 года.
Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, содействует национально-культурному развитию народов России, дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности, межнационального мира и согласия.
Участниками акции могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. В этом году официальный сайт и задания диктанта будут переведены на английский и испанские языки.
Задания будут опубликованы 3 ноября 2020 года на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.
Тест состоит из двух частей – общефедеральной, единой для всех участников, включающей 20 вопросов, и региональной, уникальной для каждого субъекта РФ, в которую входит 10 вопросов.
Диктант длится 45 минут, максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после выполнения заданий в электронном виде.
Правильные ответы публикуются на сайте Диктанта до 16 ноября 2020 года.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.
Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru.
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno.