28 октября 2020 СРЕДА
Новости
21:02 | 27 октября
АО «Рособоронэкспорт» отметило экспортный потенциал продукции АО «КРЭТ»
16:15 | 27 октября
Управление Пенсионного фонда РФ информирует о прибавка за сельский стаж
15:22 | 27 октября
Медийные гости приняли участие в мероприятии Пушкинской библиотеки
15:22 | 27 октября
Наличие системного подхода позволило бы сделать гимназии основой российской образовательной системы
15:12 | 27 октября
Форум «Стартап» завершит цикл мероприятий в рамках проекта «Молодежное предпринимательство в Поволжье и Западном Казахстане: новый этап приграничной интеграции»
14:35 | 27 октября
Татьяна Гаранина осмотрела строительную площадку театра кукол «Теремок», где завершается ремонт
13:20 | 27 октября
Большой этнографический диктант пройдет в формате онлайн
12:28 | 27 октября
Форум «Экологический форсайт» начал работу в СГТУ
11:35 | 27 октября
В Саратове проходит голосование за лучший арт-объект в рамках Фестиваля ПФО «ФормART»
10:48 | 27 октября
Директора саратовских музеев приняли участие в обсуждении развития музейно-выставочной деятельности
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Большой этнографический диктант пройдет в формате онлайн

Новости


В 2020 году Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» состоится в юбилейный, пятый, раз. Мероприятие пройдет в онлайн-формате с 3 по 8 ноября 2020 года.

Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, содействует национально-культурному развитию народов России, дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности, межнационального мира и согласия.

Участниками акции могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. В этом году официальный сайт и задания диктанта будут переведены на английский и испанские языки.

Задания будут опубликованы 3 ноября 2020 года на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.

Тест состоит из двух частей – общефедеральной, единой для всех участников, включающей 20 вопросов, и региональной, уникальной для каждого субъекта РФ, в которую входит 10 вопросов.

Диктант длится 45 минут, максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после выполнения заданий в электронном виде.

Правильные ответы публикуются на сайте Диктанта до 16 ноября 2020 года.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru.

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код