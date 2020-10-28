В Саратове проходит голосование за лучший арт-объект в рамках Фестиваля ПФО «ФормART»
С 19 по 31 октября 2020 года проходит голосование за лучший арт-объект в рамках Фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART».
Саратовскую область представит граффити «Цветы жизни», расположенное на пересечении улиц Рахова и Советская. Автор работы: Юрий Быков.
Лучшую работу в Приволжском федеральном округе будут выбирать жители всей страны.
Голосование проходит по бесплатному номеру 8(800)3015023. Саратовская область представлена под № 13.
Информация о финалистах Фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART», а также фото, видеоролики о работах размещены на сайте Фестиваля во вкладке «Финалисты».