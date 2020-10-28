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Директора саратовских музеев приняли участие в обсуждении развития музейно-выставочной деятельности

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26 октября в режиме ВКС состоялось заседание подгруппы по вопросам развития музейно-выставочной деятельности рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура».

Подгруппу возглавил Губернатор Калининградской области А.А. Алиханов. Заседание прошло с участием Статс-секретаря-заместителя Министра культуры Российской Федерации А.Ю. Маниловой.

От Саратовской области в ВКС приняли участие министр культуры Татьяна Гаранина и представители ведущих музеев области.

Специалисты музейного дела обсуждили вопросы правоприменительной практики в сфере регионального государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации и позиционирования музеев в нормативно-правовом поле, гуманитарном и культурном пространстве.

Материалы ВКС будут доведены до государственных и муниципальных музеев Саратовской области.