Директора саратовских музеев приняли участие в обсуждении развития музейно-выставочной деятельности

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Подгруппу возглавил Губернатор Калининградской области А.А. Алиханов. Заседание прошло с участием Статс-секретаря-заместителя Министра культуры Российской Федерации А.Ю. Маниловой.От Саратовской области в ВКС приняли участие министр культуры Татьяна Гаранина и представители ведущих музеев области.Специалисты музейного дела обсуждили вопросы правоприменительной практики в сфере регионального государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации и позиционирования музеев в нормативно-правовом поле, гуманитарном и культурном пространстве.Материалы ВКС будут доведены до государственных и муниципальных музеев Саратовской области.