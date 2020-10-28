Форум «Экологический форсайт» начал работу в СГТУ

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Церемония открытия II Всероссийского научно-общественного форума «Экологический Форсайт», состоялась сегодня – 26 октября. В течение трех дней студенты, представители власти, участники общественных и экологических организаций будут решать проблемы в области экологии. В центре внимания нынешнего форума – переработка опасных отходов.С приветственным словом к собравшимся обратился Константин Доронин, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области отметил, что студенты и преподаватели СГТУ имени Гагарина Ю. А. ежегодно вносят вклад в развитие экологических движений и улучшению состояния природы Саратовской области. Такие встречи в формате форума помогут решать общероссийские экологические проблемы, в том числе и проблему по переработке опасных отходов:«Правительство поддерживает мероприятия подобного формата. «Экологический форсайт» - эффективная форма обсуждения и решения вопросов, которые остро стоят в области экологии. Второй раз форум проходит в техническом университете, в одном из ведущих университетов Саратовской области. Университет занимается научными изысканиями, инновационными проектами в области экологии. В университете внимание уделяется проектам по переработке отходов, внедрению передовых решений в этой области. В активе ученых вуза патенты по очистке воды, производству материалов на основе вторсырья и другие проекты, направленные на сохранение природы».Также гостей форума приветствовал Александр Сытник - Проректор по науке и инновациям СГТУ имени Гагарина Ю. А.:«Сегодня, наравне с фундаментальными научными проблемами, на первый план выходит решение прикладных задач, выработки технологий, в том числе и для новых направлений развития науки. Системное их решение предполагает участие ученых из нескольких научных областей: экологов, химиков, IT-специалистов, логистов и других. Сложно назвать научную специальность, которая не задействована в решении этих проблем. Важно, что на мероприятии присутствуют представители региональной власти: правительства, министерств, потому что вопросы, рассматриваемые в рамках форума, нельзя решить без поддержки со стороны власти и общественности, их следует решать вместе».Модератор форума – Елена Тихомирова, доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой «Экология» - подчеркнула, что участникам мероприятия предстоит рассмотреть многочисленные вопросы, которые стоят перед новой отраслью промышленности по переработке опасных отходов. Решения, принятые на форуме, помогут внести вклад в разрешение задач, стоящих перед Министерством Промышленности и торговли РФ, Федеральным экологическим оператором и другими организациями.В рамках «Экологического форсайта» пройдут мероприятия:· Всероссийская научно-практическая конференция «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения»;· Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых «Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий (ЭПАНТ): обработка, утилизация и рециклинг отходов I-II классов опасности, обеспечение экологической безопасности»;· Конкурс социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХОД-доХОД»;· Панельная сессия «Лучшие практики экологического просвещения разных категорий населения регионов»;· Круглый стол «Формы участия студенческой молодежи в решении экологических проблем регионов».На открытии форума внимание уделили реализации национального проекта «Экология», который нацелен в том числе и на эффективное обращение с отходами производства и потребления, существенное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в промышленных центрах.В этом году помощь в организации форума оказало ФГУП «Федеральный экологический оператор», с приветственным словом выступила Наталья Хижная, советник Управления по реализации проектов в сфере экологии Госкорпорации «Росатом»:«Важно, что форум проходит на площадке университета, потому что тема экологии, будущего напрямую связана с новым поколением, которое будет решать предстоящие сложные задачи по улучшению окружающей среды, а также научится правильно вести мониторинг, искать сложные решения».Андрей Крупин, заместитель председатель Общественной палаты Саратовской области, председатель комиссии по экологии природопользованию и чрезвычайным ситуациям также отметил значимость форума:«На форуме будут рассматриваться широкий спектр вопросов, начиная с экологического воспитания и культуры, до проведения регулярного мониторинга окружающей среды, в рамках которого предстоит проверить: выбросы промышленных предприятий, работу с отходами разных классов опасности».В ходе пленарной сессии, которая состоялась сразу после открытия форума обсуждались вопросы: агломерации городов на примере Самары и Тольятти, утилизация отходов в регионах страны, мониторинг загрязнения почв и другие вопросы, связанные с экологической обстановкой в стране.Участвовать в обсуждении и выступить с докладом можно было заочно. Работа форума транслируется на канале «Точка кипения Медиацентр». Форум продолжит свою работу в таком формате 27 и 28 октября.