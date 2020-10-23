Татьяна Гаранина провела брифинг по вопросам реализации в Саратовской области национального проекта "Культура"
Сегодня министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина провела брифинг, главной темой которого стала реализация в регионе нацпроекта «Культура» и федерального проекта «Культура малой Родины». Мероприятие прошло в онлайн формате.
Татьяна Анатольевна напомнила, что всего на реализацию нацпроекта предусмотрено 198,7 миллиона рублей, из них – 182,4 млн из федерального бюджета, 16,3 – из областного. На 1 декабря кассовые расходы составят 98%.
Глава ведомства отметила, что в большой степени национальный проект войдет в историю как движущая сила по возрождению культуры села. В первую очередь это заключается в строительстве и ремонте Домов культуры.
- В селах, особенно удаленных от больших городов, очень устаревшая материальная база учреждений культуры, - подчеркнула Татьяна Гаранина. - А потребность в интересном досуге и желание реализовать себя в творчестве у людей сегодня не ослабевает, а, наоборот, только растет. Поэтому первая задача нацпроекта — модернизация материальной базы учреждений культуры. Для ее решения разработана программа «Культурная среда».
В текущем году по этой программе велось строительство нового Дома культуры в селе Семёно-Полтавка Ершовского района и капитальный ремонт 5 сельских культурно-досуговых учреждений на сумму 76 млн рублей.
Также в рамках нацпроекта «Культура» заканчивается капремонт театра кукол «Теремок». На сегодняшний день уровень технической готовности здания составляет 80%. Сдача объекта запланирована на 1 декабря этого года.
Что касается поддержки одаренных детей и молодежи, то колоссальным итогом реализации нацпроекта стало пополнение образовательных организаций региона качественными музыкальными инструментами и современным оборудованием, инвентарем, учебными пособиями и компьютерной техникой наших .
- Впервые в 2020 году в Саратовскую область поступили средства на обеспечение инструментами и оборудованием 11 детских школ искусств и областного колледжа искусств в объеме 55,8 млн рублей. Однако, этого явно не достаточно! В школах Саратовской области доля устаревших и подлежащих списанию инструментов приближается к 75%. А это значит, что необходимо дополнительное финансирование школ. По нацпроекту оснащение музыкальными инструментами школ региона будет продолжено в 2022 и 2024 годах. Мы ждем поступления еще партии инструментов в ДШИ. До конца года будет поставка еще 46 пианино в школы, где выполнение по направлению «Фортепиано» идет по предпрофессиональной программе, - сообщила Татьяна Гаранина.
Пятый год подряд Саратовская область участвует в конкурсе на получение субсидии на создание модернизированных кинозалов. В 2020 году победу одержал Озинский район, где к 15 декабря ожидается открытие обновленного кинозала. Кстати, в рейтинге регионов России по числу модернизированных кинозалов Саратовская область занимает 2-е место (36 кинозалов) после Республики Башкортостан.
Продолжается работа по созданию виртуальных залов. В этом году в рамках национального проекта "Культура" открылись три зала в ДК и Детской школе искусств городов Шиханы и Новоузенски. Всего на сегодняшний день в Саратовской области функционирует восемь виртуальных залов. В 2021 и 2022 годах регион вновь примет участие в проекте по созданию виртуальных концертных залов. Два зала будут открыты в Энгельсе и Петровске.