Татьяна Гаранина провела брифинг по вопросам реализации в Саратовской области национального проекта "Культура"

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Татьяна Анатольевна напомнила, что всего на реализацию нацпроекта предусмотрено 198,7 миллиона рублей, из них – 182,4 млн из федерального бюджета, 16,3 – из областного. На 1 декабря кассовые расходы составят 98%.Глава ведомства отметила, что в большой степени национальный проект войдет в историю как движущая сила по возрождению культуры села. В первую очередь это заключается в строительстве и ремонте Домов культуры.В текущем году по этой программе велось строительство нового Дома культуры в селе Семёно-Полтавка Ершовского района и капитальный ремонт 5 сельских культурно-досуговых учреждений на сумму 76 млн рублей.Также в рамках нацпроекта «Культура» заканчивается капремонт театра кукол «Теремок». На сегодняшний день уровень технической готовности здания составляет 80%. Сдача объекта запланирована на 1 декабря этого года.Что касается поддержки одаренных детей и молодежи, то колоссальным итогом реализации нацпроекта стало пополнение образовательных организаций региона качественными музыкальными инструментами и современным оборудованием, инвентарем, учебными пособиями и компьютерной техникой наших .Пятый год подряд Саратовская область участвует в конкурсе на получение субсидии на создание модернизированных кинозалов. В 2020 году победу одержал Озинский район, где к 15 декабря ожидается открытие обновленного кинозала. Кстати, в рейтинге регионов России по числу модернизированных кинозалов Саратовская область занимает 2-е место (36 кинозалов) после Республики Башкортостан.Продолжается работа по созданию виртуальных залов. В этом году в рамках национального проекта "Культура" открылись три зала в ДК и Детской школе искусств городов Шиханы и Новоузенски. Всего на сегодняшний день в Саратовской области функционирует восемь виртуальных залов. В 2021 и 2022 годах регион вновь примет участие в проекте по созданию виртуальных концертных залов. Два зала будут открыты в Энгельсе и Петровске.