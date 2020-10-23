2,5 тысячи саратовцев и гостей региона посетили за месяц федеральный выставочный проект «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».

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Открытие новой мультимедийной выставки состоялось в саратовском Историческом парке «Россия — Моя история» 18 сентября 2020г. Масштабный проект организован в 23 регионах страны в рамках празднования 75-летия Великой Победы и проведения Года памяти и славы в России Ассоциацией исторических парков «Россия — Моя история» при поддержке Министерства культуры РФ, Патриаршего Совета по культуре, при участии Российского военно-исторического общества (РВИО). Он стал продолжением художественной экспозиции «Память поколений», проходившей в Московском «Манеже» в 2019 году при участии Президента РФ Владимира Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Первый по масштабу и концепции выставочный проект представляет с помощью современных цифровых технологий художественные произведения, посвященные теме Великой Отечественной войны. Шедевры живописи «оживают» перед посетителями усилиями специалистов по видеомэппингу, лазерному проекционному оборудованию, авторским арт-объектам и другим видео- и аудио- спецэффектам. Визуальные решения дополнены малоизвестными историческими фактами, а также региональным контентом.Мультимедийная экспозиция включает более 200 оцифрованных полотен известных отечественных художников XX века: Александра Дейнеки, Павла Корина, Аркадия Пластова, Петра Кончаловского, Кукрыниксов, Ильи Глазунова, Гелия Коржева и других. Анимированные живописные изображения собраны в 8 тематических залах: «Начало войны», «Фронт», «Тыл и оккупация», «Победа», «Павшим вечная слава», «Старые раны. 1960-е», «Эхо прошедшей войны. 1970-1980-е», «Во имя жизни. 1990-2010-е». Проект представляет работы из собраний 45 музеев страны, в том числе Государственной Третьяковской галереи, ГМВЦ «РОСИЗО», Государственного Русского музей, Музея Победы, Центрального музея Вооруженных Сил РФ, Государственного центрального музея современной истории России, а также Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева.