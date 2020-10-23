23 октября 2020 ПЯТНИЦА
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В Саратовской области действует режим ограничения пребывания граждан в лесах

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Несмотря на кратковременные локальные дожди, на территории Саратовской области продолжает действовать режим ограничения пребывания граждан в лесах.

Ограничение распространяется на проведение культурно-массовых мероприятий в лесах и проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов. Исключением являются граждане, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу.

С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда произошло 132 лесных пожара. В тушении лесных пожаров принимало участие 1 060 человек и 381 единица техники лесопожарных формирований. Кроме того, дополнительно было привлечено 1 460 человек и 406 единиц техники иных организаций.

В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 301 нарушений лесного законодательства, в том числе 108 нарушений Правил пожарной безопасности в лесах. Всего к административной ответственности было привлечено 277 нарушителей, общая сумма штрафов составила более 1,89 млн рублей.

Основной причиной возникновения лесных пожаров является неосторожное обращение с огнём – 49,2% пожаров по количеству и 51,8% по площади.

Второй причиной возникновения лесных пожаров является неконтролируемый пал сухой травы на сопредельной территории. По данной причине возникло 49,2% пожаров по количеству и 48% по площади.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов, звоните по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны «8 800 100 94 00» или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «490-516».