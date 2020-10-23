Энгельсским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов

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Для профилактики нарушений правил дорожного движения было выбрано пять переездов, расположенных в черте города Энгельса. В частности, переезд на 2 км перегона Покровск – Разъезд 3 км, где 28 сентября 2020 года произошло столкновение одиночного локомотива с легковым автомобилем «Лада Granta».В ходе акции железнодорожники раздали водителям порядка ста тематических памяток, а также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.***За первые 9 месяцев 2020 года в Саратовском регионе Приволжской железной дороги произошло 3 дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах. При этом за аналогичный период 2019 года на переездах Саратовской области было допущено 8 ДТП. В большинстве случаев виновниками происшествий становились водители, нарушившие правила дорожного движения.Приволжская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Помните, что, нарушая правила пересечения переездов, вы рискуете собственной жизнью, а также здоровьем пассажиров и железнодорожников.