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Энгельсским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов

Новости


Вчера, 22 октября, в Энгельсе прошла акция «Внимание, переезд!», организованная сотрудниками Приволжской железной дороги.

Для профилактики нарушений правил дорожного движения было выбрано пять переездов, расположенных в черте города Энгельса. В частности, переезд на 2 км перегона Покровск – Разъезд 3 км, где 28 сентября 2020 года произошло столкновение одиночного локомотива с легковым автомобилем «Лада Granta».

В ходе акции железнодорожники раздали водителям порядка ста тематических памяток, а также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.

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За первые 9 месяцев 2020 года в Саратовском регионе Приволжской железной дороги произошло 3 дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах. При этом за аналогичный период 2019 года на переездах Саратовской области было допущено 8 ДТП. В большинстве случаев виновниками происшествий становились водители, нарушившие правила дорожного движения.

Приволжская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Помните, что, нарушая правила пересечения переездов, вы рискуете собственной жизнью, а также здоровьем пассажиров и железнодорожников.