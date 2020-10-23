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«Гагарин» переходит на зимнее расписание

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Международный аэропорт «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») с 25 октября переходит на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 27 марта 2021 года.

Из Саратова в зимний период запланировано выполнение регулярных и чартерных пассажирских рейсов по 11 направлениям, полеты по которым будут выполнять 8 авиакомпаний.

В столицу России будет выполняться пять рейсов ежедневно. Полеты в столицу запланировали авиакомпании «Аэрофлот» (в Шереметьево), «Победа» (во Внуково) и S7 Airlines (в Домодедово). Кроме того, пять рейсов в неделю будет выполнять авиакомпания «Победа» в Санкт-Петербург.

Стоит отметить расширение географии полетов в соседние регионы. Из «Гагарина» можно будет улететь прямыми рейсами авиакомпании «Азимут» в Краснодар, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород, три раза в неделю в Екатеринбург продолжит выполнять полеты авиакомпания Red Wings.

Остается в осенне-зимнем расписании такие популярные направления как Сочи и Минеральные Воды. Полетные программы на данном направлении заявили авиакомпании «Победа», «Икар» и «ИрАэро». Пассажиры «Гагарина» будут иметь возможность посетить Калининград, в который продолжит выполнять полеты авиакомпания «ИрАэро» на Sukhoi Superjet 100 один раз в неделю по средам.

Подробную информацию можно узнать в разделе «Сезонное расписание» на официальном сайте аэропорта «Гагарин».