23 октября 2020 ПЯТНИЦА
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17:00 | 23 октября
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16:27 | 23 октября
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15:42 | 23 октября
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14:49 | 23 октября
Энгельсским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов
14:00 | 23 октября
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13:21 | 23 октября
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12:23 | 23 октября
В кинозалах Саратовской области начались показы фильма "Доктор Лиза"
11:37 | 23 октября
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В кинозалах Саратовской области начались показы фильма "Доктор Лиза"

Новости
В кинозалах Саратовской области начались показы фильма "Доктор Лиза"

В четверг в муниципальных модернизированных кинозалах прокатной сети областного киновидеоцентра состоялись показы российской премьеры «Доктор Лиза».

Зрители кинотеатров «Победа» районного поселка Духовницкое, «Корунд» города Шиханы и «Спутник» районного поселка Мокроус увидели кинокартину в формате DCP.

Премьера «Доктора Лизы» состоялась на 31-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр». Фильм получил приз зрительских симпатий со средним баллом 8,6 из 10 возможных.

Картина основана на реальных событиях - она посвящена врачу Елизавете Глинке. Главную роль в фильме исполняет Чулпан Хаматова. Режиссер Оксана Карас и продюсер фильма Александр Бондарев приняли это решение сразу. Актриса была знакома с доктором в жизни, только после пересмотра сценария и учета личных замечаний, Ч.Хаматова согласилась на роль.

История начинается с праздничного события: Елизавета и её муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьёй. По плану у неё только одно дело – заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей…

Ознакомиться с расписанием кинопоказов можно на страницах социальных сетей кинотеатров.