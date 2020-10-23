В Петровском районе задержаны рыболовы-браконьеры
В вечернее время автомобиль ГАЗ с четырьмя жителями Петровска был остановлен инспекторами ГИБДД на трассе. В кузове автомашины полицейские обнаружили 8 голов щуки, 1 налима и 1 язя.
Помимо улова и надувных лодок, в салоне транспортного средства находилась острога и так называемая фара-искатель. Установлено, что они использовались для вылова рыбы в реке Медведица. Водитель и трое пассажиров дали признательные показания.
Подозреваемые были привлечены к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 5 тысяч рублей и конфискацию орудий лова.