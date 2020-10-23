В Петровском районе задержаны рыболовы-браконьеры

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Помимо улова и надувных лодок, в салоне транспортного средства находилась острога и так называемая фара-искатель. Установлено, что они использовались для вылова рыбы в реке Медведица. Водитель и трое пассажиров дали признательные показания.Подозреваемые были привлечены к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 5 тысяч рублей и конфискацию орудий лова.