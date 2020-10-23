Дом кино приглашает на специальные показы в рамках проекта «DocTor: Горизонты возраста»

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27 октября (вторник) в 18:30 показ фильма Кэролины Генрайт «Те, кто танцуют танец живота» (79 мин.). Преодоления страхов и попытки сохранить молодость женщинами, рассказанная дочерью-режиссером о своей маме. После просмотра состоится обсуждение с участием режиссёра (онлайн) и приглашённых психологов.29 октября (среда) в 18:30 показ фильма «Страх» (52 мин.). Диалог с самим собой о страхе возраста, снятый мужчиной. После просмотра – обсуждение с участием режиссёра, продюсера, музыканта Арнольда Гискина (Москва).Вход свободный.Организаторы проекта: Гете-Институт в Москве, Международный Фестиваль документального кино ДОКер, Москва. При поддержке Министерства Иностранных дел Германии, в рамках программы «Восточные партнерства»/“Östliche Partnerschaften“Тема проекта DocTor 2020 года сформулировала как «Горизонты возраста». Растущий интерес к теме возраста и старения среди кинематографистов — реакция на постепенное старение общества. Сюда входит обширный круг вопросов: заболевания, связанные с возрастом, долговременный уход за пожилыми, новые жизненные стратегии для периода «продолжительной старости», ролевые модели, которые общество предлагает людям старшего возраста, «поколенческая справедливость», пенсионные системы. Эти вопросы, актуальные как для России, так и для Германии, отражаются в кино через реальные человеческие истории. Поэтому кино и является одним из самых действенных способов инициировать осмысление проблем и общественный диалог.Согласно требованиям Роспотребнадзора заполняемость зала не может превышать 30%, то есть 43 человека в Большом зале. Вход возможен только в масках. Будет проводиться измерение температуры.