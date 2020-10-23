23 октября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 23 октября
Татьяна Гаранина провела брифинг по вопросам реализации в Саратовской области национального проекта "Культура"
16:27 | 23 октября
2,5 тысячи саратовцев и гостей региона посетили за месяц федеральный выставочный проект «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»
15:42 | 23 октября
В Саратовской области действует режим ограничения пребывания граждан в лесах
14:49 | 23 октября
Энгельсским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов
14:00 | 23 октября
«Гагарин» переходит на зимнее расписание
13:21 | 23 октября
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12:23 | 23 октября
В кинозалах Саратовской области начались показы фильма "Доктор Лиза"
11:37 | 23 октября
В Петровском районе задержаны рыболовы-браконьеры
10:48 | 23 октября
Региональный Россельхознадзор: почтовые отделения области реализовывают просроченные продукты
09:53 | 23 октября
Дом кино приглашает на специальные показы в рамках проекта «DocTor: Горизонты возраста»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Дом кино приглашает на специальные показы в рамках проекта «DocTor: Горизонты возраста»

Новости


В преддверии Семнадцатого международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания, который состоится в конце ноября, 27 и 28 октября Дом кино приглашает на специальные показы в рамках проекта «DocTor: Горизонты возраста».

27 октября (вторник) в 18:30 показ фильма Кэролины Генрайт «Те, кто танцуют танец живота» (79 мин.). Преодоления страхов и попытки сохранить молодость женщинами, рассказанная дочерью-режиссером о своей маме. После просмотра состоится обсуждение с участием режиссёра (онлайн) и приглашённых психологов.

29 октября (среда) в 18:30 показ фильма «Страх» (52 мин.). Диалог с самим собой о страхе возраста, снятый мужчиной. После просмотра – обсуждение с участием режиссёра, продюсера, музыканта Арнольда Гискина (Москва).

Вход свободный.

Организаторы проекта: Гете-Институт в Москве, Международный Фестиваль документального кино ДОКер, Москва. При поддержке Министерства Иностранных дел Германии, в рамках программы «Восточные партнерства»/“Östliche Partnerschaften“
Тема проекта DocTor 2020 года сформулировала как «Горизонты возраста». Растущий интерес к теме возраста и старения среди кинематографистов — реакция на постепенное старение общества. Сюда входит обширный круг вопросов: заболевания, связанные с возрастом, долговременный уход за пожилыми, новые жизненные стратегии для периода «продолжительной старости», ролевые модели, которые общество предлагает людям старшего возраста, «поколенческая справедливость», пенсионные системы. Эти вопросы, актуальные как для России, так и для Германии, отражаются в кино через реальные человеческие истории. Поэтому кино и является одним из самых действенных способов инициировать осмысление проблем и общественный диалог.

Согласно требованиям Роспотребнадзора заполняемость зала не может превышать 30%, то есть 43 человека в Большом зале. Вход возможен только в масках. Будет проводиться измерение температуры.