Никита Зибров стал бронзовым призером личного Первенства России по бадминтону до 15 лет

просмотров: 199

Саратовскую область представляли занимающиеся спортивной школы «Олимпийские ракетки»: Никита Зибров, КМС; Матвей Карпов, 1р.; Алексей Мордовин, 1р; Ульяна Губанова, 1р.; Анастасия Гуськова, 1р.; Дарья Комзолова, 1р.; Мария Шепырева, 3р.; Иван Апостолюк, 1р. (выступает за Воронежскую и Саратовскую области).Лучшие результаты Саратовских спортсменов на личном Первенстве России:3 место – Никита Зибров в мужском одиночном разряде;5 место – Никита Зибров/Матвей Карпов в мужском парном разряде;5 место – Никита Зибров/Дарья Коханова (Москва) в смешанном парном разряде;5 место – Иван Апостолюк в мужском одиночном разряде;9 место – Алексей Мордовин в мужском одиночном разряде;9 место – Алексей Мордовин/Иван Апостолюк в мужском парном разряде;9 место – Матвей Карпов/Ульяна Губанова в смешанном парном разряде;23-24 октября команда Саратовской области примет участие в командном первенстве России.Подготовили спортсменов тренеры специализированного отделения бадминтона Инна Вячеславовна Зубова, Сергей Вениаминович Лихутин и Михаил Сергеевич Локтев.