Никита Зибров стал бронзовым призером личного Первенства России по бадминтону до 15 лет
С 20 по 23 октября 2020 года в Санкт-Петербурге проходит личное Первенство России по бадминтону среди юношей и девушек до 15 лет. В соревнованиях приняли участие 146 спортсменов из 20 субъектов РФ.
Саратовскую область представляли занимающиеся спортивной школы «Олимпийские ракетки»: Никита Зибров, КМС; Матвей Карпов, 1р.; Алексей Мордовин, 1р; Ульяна Губанова, 1р.; Анастасия Гуськова, 1р.; Дарья Комзолова, 1р.; Мария Шепырева, 3р.; Иван Апостолюк, 1р. (выступает за Воронежскую и Саратовскую области).
Лучшие результаты Саратовских спортсменов на личном Первенстве России:
3 место – Никита Зибров в мужском одиночном разряде;
5 место – Никита Зибров/Матвей Карпов в мужском парном разряде;
5 место – Никита Зибров/Дарья Коханова (Москва) в смешанном парном разряде;
5 место – Иван Апостолюк в мужском одиночном разряде;
9 место – Алексей Мордовин в мужском одиночном разряде;
9 место – Алексей Мордовин/Иван Апостолюк в мужском парном разряде;
9 место – Матвей Карпов/Ульяна Губанова в смешанном парном разряде;
23-24 октября команда Саратовской области примет участие в командном первенстве России.
Подготовили спортсменов тренеры специализированного отделения бадминтона Инна Вячеславовна Зубова, Сергей Вениаминович Лихутин и Михаил Сергеевич Локтев.