стартовало голосование за лучшую работу фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART»

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Голосование продлится две недели до 31 октября. Участниками могут быть все жители России. Отдать можно только 1 голос за лучшего конкурсанта. Выбрать победителя можно, позвонив по бесплатному номеру: 8 (800) 301 50 23 и в тональном режиме набрав комбинацию 3#.Информация о финалистах размещена на сайте formartpfo.ru во вкладке «Финалисты». Каждому участнику присвоен номер для голосования от 1 до 14.Саратовскую область представляет граффити «Цветы жизни». Автор работы Юрий Быков нарисовал ее на жилом доме, который расположен в Саратове на пересечении улиц Рахова и Советская. Наш регион в голосовании под номером 13.