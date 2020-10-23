23 октября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 22 октября
В Саратове продлены осенние школьные каникулы
16:09 | 22 октября
Никита Зибров стал бронзовым призером личного Первенства России по бадминтону до 15 лет
15:23 | 22 октября
стартовало голосование за лучшую работу фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART»
14:36 | 22 октября
Учителя и школьники приглашаются к участию в акции «Правила гигиены»
13:23 | 22 октября
Финалистом конкурса «Доброволец России – 2020» стал проект "Мы вместе детям"
12:30 | 22 октября
Данила Семериков завоевал "золото" Кубка Союза конькобежцев России
11:39 | 22 октября
«Россия» объявляет творческий онлайн — конкурс фотографов-любителей «Золотая осень»
10:47 | 22 октября
ПФР: саратовским пенсионерам полагается прибавка за сельский стаж
09:57 | 22 октября
Проект «ТыЭтоЯ» на «Авторадио» поможет детям и родителям стать ближе друг к другу
09:00 | 22 октября
В Саратове возобновляется помощь горожанам, находящимся на самоизоляции
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Учителя и школьники приглашаются к участию в акции «Правила гигиены»

Новости


В октябре-ноябре 2020 г. по всей России проходит Всероссийская дистанционная просветительская добровольная интернет-акция «Правила гигиены».

Ее участниками могут стать учителя школ, учащиеся, их родители, все заинтересованные граждане. Мероприятие проводится только в дистанционном формате, имеет просветительский характер. Участие и все образовательные сервисы предоставляются бесплатно.

Для активных участников акции предусмотрены награды и поощрительный фонд. Образовательный контент разработан в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Минпросвещения РФ. Мероприятие нацелено на повышение знаний и социальной ответственности граждан в части соблюдения правил гигиены.

Получить более подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте http://КалендарьШколы.РФ