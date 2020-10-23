Учителя и школьники приглашаются к участию в акции «Правила гигиены»

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Ее участниками могут стать учителя школ, учащиеся, их родители, все заинтересованные граждане. Мероприятие проводится только в дистанционном формате, имеет просветительский характер. Участие и все образовательные сервисы предоставляются бесплатно.Для активных участников акции предусмотрены награды и поощрительный фонд. Образовательный контент разработан в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Минпросвещения РФ. Мероприятие нацелено на повышение знаний и социальной ответственности граждан в части соблюдения правил гигиены.Получить более подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте http://КалендарьШколы.РФ