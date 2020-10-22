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Финалистом конкурса «Доброволец России – 2020» стал проект "Мы вместе детям"

Новости


Подведены итоги полуфинала конкурса «Доброволец России – 2020».

Финалистом от Саратовской области стал благотворительный проект «Мы вместе детям». Автор проекта - Елена Шебалова, преподаватель кафедры поликлинической терапии, общей врачебной практики и профилактической медицины в Саратовском ГМУ им. В. И. Разумовского. Соавтор - Татьяна Левченко советник Уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской области.

В 2020 году конкурсу «Доброволец России» исполняется 10 лет. В юбилейный год на конкурс подано 53 219 инициативы. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

Всего из 1557 полуфиналистов, защитивших проекты в рамках окружных форумов, были отобраны 210 финалистов.

Чтобы стать победителем конкурса автором проекта нужна помощь жителей региона. Результаты народного голосования составят 30% от общей оценки проекта, а остальные 70% будут зависеть от выбора жюри.

Проголосовать за проект «Мы вместе детям» в номинации «Рождённые помогать» 18+ можно до 23:59 (по московскому времени) 13 ноября по ссылке: https://dobro.ru/project/10018100

Для участия в голосовании нужно быть зарегистрированным на сайте dobro.ru или авторизоваться через ВКонтакте или АИС.

«Мы вместе детям» - уникальный благотворительный проект. Авторам Елене Шебаловой и Татьяне Левченко удалось объединить десятки жителей региона, которые по воле сердца помогают сделать жизнь детей со сложными диагнозами более яркой и интересной. 53 219 заявок были поданы на конкурс со всей страны. Саратовский проект попал в число 210 финалистов. Добрым и бескорыстным людям нужна наша помощь – не оставайтесь в стороне! Голосуйте!», - обратился к жителям региона министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.