Данила Семериков завоевал "золото" Кубка Союза конькобежцев России
21 октября в Коломне стартовал Кубок Союза конькобежцев России. В соревнованиях принимают участие 105 спортсменов из 23 регионов России.
Саратовскую область представляет спортсмен СОЦСП, проходящий подготовку в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда Губернии», Мастер спорта России международного класса Данила Семериков.
В первый день соревнований на дистанции 5000 м Данила завоевал золотую медаль.
На этих соревнованиях Данила Семериков выступит еще на двух дистанциях: 1 500 м и в масс-старте среди мужчин.
Подготовил спортсмена старший тренер по конькобежному спорту Михаил Владимирович Семериков.