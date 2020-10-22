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Данила Семериков завоевал "золото" Кубка Союза конькобежцев России

Новости
Данила Семериков завоевал "золото" Кубка Союза конькобежцев России

21 октября в Коломне стартовал Кубок Союза конькобежцев России. В соревнованиях принимают участие 105 спортсменов из 23 регионов России.

Саратовскую область представляет спортсмен СОЦСП, проходящий подготовку в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда Губернии», Мастер спорта России международного класса Данила Семериков.

В первый день соревнований на дистанции 5000 м Данила завоевал золотую медаль.

На этих соревнованиях Данила Семериков выступит еще на двух дистанциях: 1 500 м и в масс-старте среди мужчин.

Подготовил спортсмена старший тренер по конькобежному спорту Михаил Владимирович Семериков.