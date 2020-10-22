«Россия» объявляет творческий онлайн — конкурс фотографов-любителей «Золотая осень»
Дворец культуры «Россия» объявляет творческий онлайн — конкурс фотографов-любителей «Золотая осень».
В конкурсе могут принять участие все желающие. Для участия в конкурсе необходимо предоставить анкету-заявку, согласие на обработку персональных данных и фотографию (или скан-копию) конкурсной работы в период с 19 по 26 октября 2020 года на электронную почту Дворца культуры «Россия» konkurs.dkrossiya@gmail.com в теме письма необходимо указать: Конкурс фотографий «Золотая осень», фамилию и имя участника Конкурса.
26 октября 2020 года в 18:00 (по московскому времени) прием заявок завершается!
http://dvorez-rossiya.ru/tvorcheskij-onlajn-fotokonku..