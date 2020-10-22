22 октября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:36 | 22 октября
Учителя и школьники приглашаются к участию в акции «Правила гигиены»
13:23 | 22 октября
Финалистом конкурса «Доброволец России – 2020» стал проект "Мы вместе детям"
12:30 | 22 октября
Данила Семериков завоевал "золото" Кубка Союза конькобежцев России
11:39 | 22 октября
«Россия» объявляет творческий онлайн — конкурс фотографов-любителей «Золотая осень»
10:47 | 22 октября
ПФР: саратовским пенсионерам полагается прибавка за сельский стаж
09:57 | 22 октября
Проект «ТыЭтоЯ» на «Авторадио» поможет детям и родителям стать ближе друг к другу
09:00 | 22 октября
В Саратове возобновляется помощь горожанам, находящимся на самоизоляции
17:00 | 21 октября
Железнодорожники раздают саратовцам визитки с QR-кодом для скачивания приложения «РЖД Пассажирам»
16:10 | 21 октября
Количество случаев противоправной деятельности на ПривЖД снизилось почти в два раза за 9 месяцев
15:12 | 21 октября
Саратовский ансамбль "Старлайт" получил диплом I степени Всероссийского фестиваля "Культура - это мы!"
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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«Россия» объявляет творческий онлайн — конкурс фотографов-любителей «Золотая осень»

Новости
«Россия» объявляет творческий онлайн — конкурс фотографов-любителей «Золотая осень»

Дворец культуры «Россия» объявляет творческий онлайн — конкурс фотографов-любителей «Золотая осень».

В конкурсе могут принять участие все желающие. Для участия в конкурсе необходимо предоставить анкету-заявку, согласие на обработку персональных данных и фотографию (или скан-копию) конкурсной работы в период с 19 по 26 октября 2020 года на электронную почту Дворца культуры «Россия» konkurs.dkrossiya@gmail.com в теме письма необходимо указать: Конкурс фотографий «Золотая осень», фамилию и имя участника Конкурса.

26 октября 2020 года в 18:00 (по московскому времени) прием заявок завершается!

http://dvorez-rossiya.ru/tvorcheskij-onlajn-fotokonku..