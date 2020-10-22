Проект «ТыЭтоЯ» на «Авторадио» поможет детям и родителям стать ближе друг к другу

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О чем этот проект? О том, что мы – продолжение наших родителей. Наши дети – продолжение нас. О том, что победы и достижения наших детей - это результат нашей с вами веры в них и поддержки! И что часто неудачи наших детей – это результат нашей отстраненности, обесценивания их чувств, жестокости. Человек устроен так, что очень долго смотрит на себя глазами родителей. И это им, уже став взрослыми, дети доказывают, что смогут, добьются и станут. И именно на родительские послания наши дети будут опираться всю свою жизнь. Именно этой теме посвящена серия радиопередач на «Авторадио» - 12 еженедельных передач на волнах популярной радиостанции помогут родителям осознать, насколько важна для ребенка сила родительской любви и поддержки, которая дает крылья, делает сильнее и увереннее в себе. Ведь наши дети – продолжение нас.Каждую субботу и воскресенье, начиная с 24 октября, в 22:00 по московскому времени, ведущая - звезда «Авторадио», участница группы «Мурзилки International», мама двоих дочек Татьяна Гордеева и гости: психологи и знаменитые актеры, музыканты, спортсмены, будут говорить о родительских стратегиях, которые помогают выстраивать доверительные отношения с детьми и избежать насилия в процессе воспитания.Среди тем:· ТыЭтоЯ: смотрю в тебя как в зеркало – как дать проживать ребенку жизнь самостоятельно· Сила родительской любви: от гиперопеки и стремления «подстелить соломку» до вседозволенности· Как правильно критиковать ребенка, чтобы не «обрезать ему крылья»· Почему крик – не метод воспитания. Как стать спокойным родителем спокойного ребенка· Доверять нельзя скрывать и врать – где запятая?· Пять причин отучиться шлепать ребенка· Слова тоже ранят. Фразы, которые обижают детей· Слушать и слышать – как научиться разговаривать с ребенком и проявлять искренний интерес к его проблемам· Как объяснить ребенку, что он особенный и научить расти над собой, не сравнивая себя с другими.· Почему важно всегда быть на стороне своего ребенка, что бы он не натворил· Как не вырастить ленивого ребенка· Они вырастают и становятся похожи на нас…Гости первого выпуска - народный артист России Михаил Турецкий и директор Московской школы практической психологии при Московском институте психоанализа Гули Базарова.В рамках проекта «ТыЭтоЯ» пройдет одноименный конкурс семейных мультфильмов, где родители вместе со своими детьми покажут, что между ними общего, как они проводятвремя вместе. А для активных пользователей соцсетей в рамках проекта будет запущен флешмоб #ТыЭтоЯ.Площадкой проекта Фонда поддержки детей традиционно станет портал «Я-родитель», на котором можно будет читать новости проекта и слушать подкасты программы «ТыЭтоЯ».