Проект «ТыЭтоЯ» на «Авторадио» поможет детям и родителям стать ближе друг к другу
24 октября 2020 года стартует коммуникационный проект Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации под названием «ТыЭтоЯ», призванный сделать детей и родителей стать ближе друг другу, а семьи – крепкими и сплоченными.
О чем этот проект? О том, что мы – продолжение наших родителей. Наши дети – продолжение нас. О том, что победы и достижения наших детей - это результат нашей с вами веры в них и поддержки! И что часто неудачи наших детей – это результат нашей отстраненности, обесценивания их чувств, жестокости. Человек устроен так, что очень долго смотрит на себя глазами родителей. И это им, уже став взрослыми, дети доказывают, что смогут, добьются и станут. И именно на родительские послания наши дети будут опираться всю свою жизнь. Именно этой теме посвящена серия радиопередач на «Авторадио» - 12 еженедельных передач на волнах популярной радиостанции помогут родителям осознать, насколько важна для ребенка сила родительской любви и поддержки, которая дает крылья, делает сильнее и увереннее в себе. Ведь наши дети – продолжение нас.
Каждую субботу и воскресенье, начиная с 24 октября, в 22:00 по московскому времени, ведущая - звезда «Авторадио», участница группы «Мурзилки International», мама двоих дочек Татьяна Гордеева и гости: психологи и знаменитые актеры, музыканты, спортсмены, будут говорить о родительских стратегиях, которые помогают выстраивать доверительные отношения с детьми и избежать насилия в процессе воспитания.
Среди тем:
· ТыЭтоЯ: смотрю в тебя как в зеркало – как дать проживать ребенку жизнь самостоятельно
· Сила родительской любви: от гиперопеки и стремления «подстелить соломку» до вседозволенности
· Как правильно критиковать ребенка, чтобы не «обрезать ему крылья»
· Почему крик – не метод воспитания. Как стать спокойным родителем спокойного ребенка
· Доверять нельзя скрывать и врать – где запятая?
· Пять причин отучиться шлепать ребенка
· Слова тоже ранят. Фразы, которые обижают детей
· Слушать и слышать – как научиться разговаривать с ребенком и проявлять искренний интерес к его проблемам
· Как объяснить ребенку, что он особенный и научить расти над собой, не сравнивая себя с другими.
· Почему важно всегда быть на стороне своего ребенка, что бы он не натворил
· Как не вырастить ленивого ребенка
· Они вырастают и становятся похожи на нас…
Гости первого выпуска - народный артист России Михаил Турецкий и директор Московской школы практической психологии при Московском институте психоанализа Гули Базарова.
В рамках проекта «ТыЭтоЯ» пройдет одноименный конкурс семейных мультфильмов, где родители вместе со своими детьми покажут, что между ними общего, как они проводят
время вместе. А для активных пользователей соцсетей в рамках проекта будет запущен флешмоб #ТыЭтоЯ.
Площадкой проекта Фонда поддержки детей традиционно станет портал «Я-родитель», на котором можно будет читать новости проекта и слушать подкасты программы «ТыЭтоЯ».