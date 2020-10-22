Железнодорожники раздают саратовцам визитки с QR-кодом для скачивания приложения «РЖД Пассажирам»
С целью популяризации бесконтактных способов оплаты проезда сотрудники пригородной компании АО "Саратовская ППК" раздают пассажирам визитки с QR-кодом для скачивания мобильного приложения "РЖД Пассажирам". В период акции среди пассажиров будет распространено 10 тыс. визиток.
Одновременно с раздачей визиток железнодорожники дают пассажирам советы по установке и использованию мобильных приложений "РЖД Пассажирам" и "Пригород". С их помощью можно не только оформить проездной документ, но и узнать актуальное расписание движения пригородных поездов со стоимостью проезда, а также сохранить историю поездок в личном кабинете. Приобрести электронный билет можно круглосуточно, причём как непосредственно перед началом поездки, так и за 10 суток до отправления поезда.
Напоминаем, что до конца 2020 года при онлайн-покупке билетов на пригородные поезда, курсирующие в Саратовской области, пассажирам предоставляется скидка в размере 5%.
В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки железнодорожники призывают пассажиров пользоваться бесконтактными способами оплаты билетов, так как они способствуют минимизации риска распространения инфекционных заболеваний.