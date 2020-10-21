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Во втором потоке программы Global Pilots примут участие 18 стартапов

Новости


В программу Global Pilots, направленную на поддержку российских инновационных проектов в выходе на международный рынок, компаниями Microsoft, EY, Altergate и Startupbootcamp отобрано 18 стартапов.

MasterCard, X5 Retail Group, Райффайзенбанк, ADV Group, Q.E.D. Consulting, а также сообщество бизнес-ангелов Angelsdeck присоединились к программе во втором потоке в качестве партнеров. Специалисты, отбирая участников программы, в этот раз решили оказать содействие разработчикам кросс-функциональных решений для B2B-сегмента и технологическим стартапам из индустрии финансов и ритейла.

Для участия в программе за две недели было подано более 250 заявок, в основном из сферы поддержки бизнеса без индустриального профиля, чуть меньше заявок было от ритейла и финтех-проектов. В формате онлайн-питчей объединенным составом жюри организаторов и партнеров программы были рассмотрены 52 стартапа. В финал прошли 18 наиболее перспективных проектов. Самые успешные из них после 9 недель работы в программе смогут претендовать на доступ к крупным корпоративным клиентам на международном рынке.