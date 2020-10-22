Количество случаев противоправной деятельности на ПривЖД снизилось почти в два раза за 9 месяцев

просмотров: 254

Это почти в 2 раза меньше, чем отмечалось годом ранее. В числе произошедших нарушений – обкидывание поездов камнями (6 фактов), битьё стёкол в поездах (8 фактов) и линз светофоров (9 фактов). В большинстве случаев нарушителями становились неработающие граждане и подростки.Количество хищений имущества компании за 9 месяцев 2020 года сократилось на 7,5% и составило 219 случаев. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилось количество хищений нефтепродуктов, деталей верхнего строения пути и элементов подвижного состава. Кроме того, было зарегистрировано 92 акта незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта, что на 8% меньше, чем годом ранее. В числе допущенных нарушений – оставление бесхозных предметов на объектах инфраструктуры, ложное сообщение о минировании, наложение посторонних предметов на рельсы и т.п. Также за указанный период был зафиксирован 51 случай повреждения средств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Это на 18% больше, чем в январе-сентябре 2019 года.С целью предупреждения и пресечения противоправной деятельности на полигоне Приволжской железной дороге реализуется комплекс мероприятий. В их основе – утвержденный план действий, разработанный Приволжским региональным центром безопасности совместного с Управлением МВД России на транспорте по Приволжскому федеральному округу, филиалом Федерального государственного предприятия "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта" на Приволжской железной дороге и компаниями-перевозчиками.