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Саратовская область занимает первое место в России по намолоту подсолнечника

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Министерство сельского хозяйства подводит предварительные итоги уборочной кампании 2020 года.

В этом году Саратовская область занимает первое место в России по намолоту подсолнечника, второе место в ПФО по намолоту зерна, на данный момент нас опережает только Республика Татарстан (7 место в России) но уборочная кампания еще не завершена.

Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур на территории Саратовской области составила более 4,1 млн. га (4135,0 тыс. га).

На сегодняшний момент зерновых и зернобобовых обмолочено 2,138 млн. га (96% от плана). При средней урожайности 23,9 ц/га валовой сбор составил 5,109 млн. тонн.

Озимых зерновых культур при средней урожайности 29,9 ц/га намолочено 3,7 млн. тонн, из них 3,505 млн. тонн пшеницы и 186 тыс. тонн ржи.

На территории области продолжается уборка поздних культур. Сорго обмолочено на 85%, кукуруза на 51% площадей.

Убрано кукурузы 77,6 тыс. га, намолочено 310,4 тыс. тонн при средней урожайности 40,0 ц/га.

По-прежнему лидерство сохраняют Балашовский (349,5 тыс. тонн) и Екатериновский (300,1 тыс. тонн) районы.

Семь районов перешагнули показатель в 200 тысяч тонн зерна. В пятнадцати районах намолочено более 100 тыс. тонн.

Наивысшая урожайность зерновых культур отмечена в правобережных районах в Балашовском 37,9 ц/га и Турковском 36,1 ц/га, в левобережных в Советском 32,9 ц/ га и Энгельсском 30,8 ц/га.

Подсолнечника убрано 1179,6 тыс. га (84% от плана), при средней урожайности 12,2 ц/га намолочено 1439,2 тыс. тонн.

Сои убрано 27,1 тыс. га (94%), намолочено 44,8 тыс. тонн при средней урожайности 16,5 ц/га.

Сахарной свеклы убрано 4,3 тыс. га, накопано 122,9 тыс. тонн, урожайность составила 286,8 ц/га.

Сев озимых на территории региона уже завершён - посеяно 1 млн 260 тыс. га (102%). Наибольшие площади - в Ершовском (80,8 тыс. га), Краснокутском (62,9 тыс. га), Дергачевском (55,7 тыс. га), Пугачевском (53,9 тыс. га), Екатериновском (53,0 тыс. га) и Калининском (50 тыс. га) районах.

Вспашка зяби проведена на площади 2279,8 тыс. га (91% от плана 2516,0 тыс. га).

В настоящее время в хозяйствах всех категорий продолжается уборка овощей открытого грунта. Убраны площади в 14,3 тыс. га (93% от плана), при средней урожайности 203,5 ц/га собрано 291,0 тыс. тонн овощной продукции. В сельхозпредприятиях и КФХ убрано 7,6 тыс. га, валовой сбор составил 165,2 тонн при средней урожайности 217,2 ц/га.

Завершена уборка картофеля. Накопано 133,0 тыс. тонн при средней урожайности 156,9 ц/га, В сельхозпредприятиях и КФХ накопано 12,6 тыс. тонн при средней урожайности 190,7 ц/га.

Завершена уборка бахчевых культур, при средней урожайности 78,0 ц/га собрано 46,4 тыс. тонн продукции.

Плодово-ягодной продукции в с/х организациях и КФХ собрано 15,9 тыс. тонн, в том числе семечковых - 15,8 тыс. тонн.

Для скота сельхозпредприятий и КФХ заготовлено 244,8 тыс. тонн (99%) сена, 58,4 тыс. тонн (138%) сенажа, 290,2 тыс. тонн (108%) соломы, 242,9 тыс. тонн (106%) силоса. Зернофуража засыпано 178,8 тыс. тонн (103 %).

Населением для скота личных подворий заготовлено 540,2 тыс. тонн сена, что составляет 101 % к потребности.