На публичных слушаниях по проекту бюджета Колпинского района Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы выступил Михаил Романов

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На мероприятии выступил депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Парламентарий оценил результат осуществленной работы по исполнению бюджета 2020 года и рассказал о финансовых перспективах социально-экономического развития района на период с 2021 по 2023 годы.Депутат подчеркнул: ставя задачу полного и своевременного освоения бюджетных средств, оптимизации и эффективности их расходования, администрация Колпинского района ведет верное направление. Одними из основных и наиболее интересующих жителей района направлениями работы администрации выступают содержание и эксплуатация жилищного фонда. Также в районе уделяется значительное внимание доступности медицинских услуг и улучшению качества медицинской помощи. Бюджетные средства района являются социально-ориентированными и направляются на развитие здравоохранения, образования, социальную поддержку граждан, повышение качества городской среды.