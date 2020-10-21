Саратовские юные музыканты завоевали сразу 4 первых места на VI Международном Конкурсе - фестивале "Vacanze Romane" в Италии

просмотров: 95

Учредителем конкурса выступила Европейская Ассоциация Культуры, которая проводит конкурсы - фестивали в различных регионах Российской Федерации, а также странах ЕС - Эстония, Нидерланды, Греция, Дания, Австрия. В состав жюри конкурса вошли известные европейские деятели культуры, ведущие педагоги ВУЗов страны, композиторы, хореографы, вокалисты.Сразу 4 учащихся ДШИ 8 завоевали первые места на этом конкурсе : Помелова Мария, Волков Егор (класс преподавателя Чередник И. В.), Степанов Матвей (класс преподавателя Ивахненко Г. В.) и Давыдова Ангелина (класс преподавателя Ухановой М. А.).Учащиеся 1 класса Помелова Мария и Волков Егор впервые принимали участие в международных конкурсных состязания, а Степанов Матвей уже в третий раз стал лауреатом городских и международных конкурсов. Учащаяся эстрадного вокала Давыдова Ангелина впервые участвовала в конкурсе такого уровня от отделения общего фортепиано.