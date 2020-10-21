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Пушкинка приглашает к участию в новом литературно-творческом онлайн-проекте «Читаем и рисуем вместе с Пушкинкой!»

Новости


Областная Пушкинская библиотека приглашает девчонок и мальчишек от 6 до 12 лет принять участие в новом литературно-творческом онлайн-проекте «Читаем и рисуем вместе с Пушкинкой!», первая тема которого называется «ПроКоты»!

В первом выпуске проекта мы хотим обратиться к творчеству известного российского художника Виктора Чижикова (1935-2020 гг.) Детские книги Виктор Александрович начал иллюстрировать с 1960 года, посвятив этому всю свою жизнь. Герои Чижикова узнаются с первого взгляда, ведь он наделял их своей добротой, озорством, оптимизмом. В каждом из них – в олимпийском Мишке, Докторе Айболите, во всех 333 котах и в сотнях других неповторимых героях нам улыбается сам Виктор Александрович.

Из всех зверей Чижиков предпочитал котов. В студии у него хранилась пухлая папка, в которой были собраны рисунки котов, сделанные в разное время, в разном настроении и в разной технике — на бумаге, картоне, холстах. И как-то поэт Андрей Усачев предложил ему сочинить к каждому его коту по стишку. Так возник замысел издания, воплотившегося в 3-томнике под названием «333 кота» (2005) с каламбуром в подзаголовке: «РосКОШНО иллюстрированное издание». Материалы разложили по разделам: «Семейный альбом», «Светская жизнь», «Коты на природе», «Коты на пенсии», «Коты во дворе» и даже «мЯузыкальные» коты.

Смотрите, читайте, вдохновляйтесь, рисуйте и присылайте рисунки своих самых любимых котов по электронному адресу massmarket.obdu@yandex.ru.

Обязательно укажите свою фамилию, имя, свой возраст и название работы. По итогам проекта будет организована виртуальная выставка, где будут представлены работы всех участников.