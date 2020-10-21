Более 5,3 тысяч сотрудников ПривЖД продолжают работать в удаленном режиме

просмотров: 110

Возможность работать из дома была предоставлена специалистам и руководителям, характер профессиональной деятельности которых допускает выполнение должностных обязанностей вне офиса.Начиная с конца марта, на удалённый режим работы были переведены более 16% работников полигона Приволжской магистрали, большая часть которых задействована в управляющих и вспомогательных процессах.Для организации удалённых рабочих мест специалисты IT-блока ПривЖД устанавливали на домашние компьютеры сотрудников специальные приложения, открывающие доступ к персональным рабочим местам, а также обеспечивающие безопасность и защиту передаваемых данных. При необходимости сотрудникам выдавались служебные ноутбуки, модемы и сим-карты.Те сотрудники, чьи служебные обязанности требуют присутствия на рабочих местах, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и антисептиками, запас которых постоянно пополняется.Предпринятые меры позволили минимизировать риск распространения инфекционных заболеваний, а также обеспечить устойчивую работу железнодорожного транспорта в период неблагоприятной эпидемической обстановки.