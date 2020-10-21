Более трех миллионов одноразовых масок выдано сотрудникам ПривЖД с начала апреля

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В соответствии с графиком поставок, с начала апреля сотрудникам ПривЖД выдано более 3 млн одноразовых масок и свыше 280 тыс. – многоразовых. Также во все структурные подразделения было направлено более 35,5 тыс. литров антисептика и свыше 1 млн литров готового раствора, предназначенного для дезинфекции помещений. Кроме того, для защиты здоровья работников было выдано более 457,5 тыс. перчаток и 1374 бесконтактных термометра.Выдача средств индивидуальной защиты осуществляется в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.