Футболисты из Пугачева и Энгельса представляют область на всероссийских соревнованиях
На финальных матчах Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» честь региона отстаивают две команды мальчиков из Пугачевского и Энгельсского районов.
Соревнования проходят в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Финальные игры с участием команды Пугачевского муниципального района области проходят в Астрахани. Они начались 18 октября. Пугачевские футболисты победили в матче с Калужской областью и уступили в игре с Республикой Башкортостан.
Сегодня предстоит встреча с команда из Тверской области.
С 24 по 31 октября команда Энгельсского района примет участие в финальных Всероссийских соревнованиях юных футболистов «Кожаный мяч», которые пройдут в г. Ессентуки (Ставропольский край).
Сообщает министерство молодежной политики и спорта области.