Футболисты из Пугачева и Энгельса представляют область на всероссийских соревнованиях

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Соревнования проходят в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Финальные игры с участием команды Пугачевского муниципального района области проходят в Астрахани. Они начались 18 октября. Пугачевские футболисты победили в матче с Калужской областью и уступили в игре с Республикой Башкортостан.Сегодня предстоит встреча с команда из Тверской области.С 24 по 31 октября команда Энгельсского района примет участие в финальных Всероссийских соревнованиях юных футболистов «Кожаный мяч», которые пройдут в г. Ессентуки (Ставропольский край).Сообщает министерство молодежной политики и спорта области.