Назначен новый министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
В соответствии с постановлением Губернатора области с 19 октября этого гола Алексей Васильевич Зайцев уволен с должности министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области в связи с представлением неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, повлекшем утрату доверия к работнику со стороны работодателя, на основании пункта 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ.
На должность министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области с 20 октября 2020 года назначен Петаев Алексей Вячеславович, ранее возглавлявший Красноармейский район.