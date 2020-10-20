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В Саратовской области вертолет санитарной авиации совершил 55 вылетов

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В начале августа в распоряжение областной клинической больницы и областной детской клинической больницы г. Саратова поступил вертолет. Развитие санавиации стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение».

С начала августа вертолет вылетал практически во все районы Саратовской области. Полеты не ограничивались только территорией области, пациенты доставлялись для оказания современной высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные учреждения других субъектов РФ, к примеру, неоднократно была выполнена транспортировка детей с пороками развития сердца из Саратова в сердечно-сосудистый центр г. Пензы.

Санавиация в регионе используется активно: за два месяца работы в Саратовской области состоялось 55 вылетов, эвакуировано 56 пациентов, среди которых 15 детей. Часто бывают дни, когда вертолет вылетает не по одному разу.

15 октября вертолет санавиации направился в поселок Духовницкое, чтобы транспортировать пациента 61 года рождения с хронической сердечной недостаточностью, возникшей вследствие нарушения кровообращения в коронарных артериях. Эвакуация наземным транспортом значительно увеличивала риск возникновения осложнений, угрожающих жизни больного. Во время полета за состоянием пациента следил врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением санавиации Александр Сергеевич Конев. Пациент доставлен в кардиологический центр, где ему будет проведена коронарография и стентирование коронарных артерий. После доставки пациента в Саратов и передачи пациента врачам кардиохирургического центра, на борт заступила реанимационно-консультативная бригада уже областной детской клинической больницы, в составе врача анестезиолога-реаниматолога и сестры-анестезистки с целью эвакуации из города Вольска ребенка в областной центр, так как требовалась экстренная госпитализация в областную детскую клиническую больницу.

За скорость и безопасность доставки пациентов отвечают не только медики, но и пилоты авиакомпании «СКОЛ». Управляют вертолетом два пилота, в составе экипажа также бортмеханик. По словам второго пилота Вячеслава Данилова, мужчина находился на борту 1 час 5 минут, ребенок 35 минут. При том, что дорога наземным транспортом, к примеру, из Духовницкого, заняла бы более пяти часов.

Транспортировка пациента по воздуху на борту вертолета санавиации существенно снижает риски при эвакуации в тяжелом и угрожающем для жизни состоянии. Авиамедицинские услуги отделениям санавиации в Саратовской области оказывает авиакомпания «СКОЛ». На дежурстве находится вертолет «Ми-8 АМТ». Воздушное судно 2018 года выпуска со специализированным медицинским модулем полностью оснащено самым современным медицинским оборудованием для диагностики и оказания медпомощи во время перелета. На борту вертолета пациентов сопровождают и осуществляют полный спектр требуемых лечебных мероприятий авиамедицинские бригады врачей областной клинической больницы или областной детской клинической больницы г.Саратова в составе врача анестезиолога-реаниматолога и фельдшера, или сестры- анестезистки .

Отметим, что экипаж вертолета МИ-8 и бригады медработников областной клинической больницы находятся на круглосуточном дежурстве и готовы в любой момент вылететь на экстренный вызов.

Сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.