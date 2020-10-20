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голосование за лучшее произведение Фестиваля стрит-арта ПФО «ФормАRТ»

Новости


19 октября 2020 года стартует голосование за лучшую работу Фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART».

Информация о финалистах размещена на сайте formartpfo.ru во вкладке «Финалисты». Каждому участнику присвоен номер для голосования от 1 до 14.

Особенность голосования заключается в том, что дополнительные баллы получат работы, за которые проголосовали жители других регионов. Итоговый результат финалиста определяется суммой мест из трех таблиц – экспертной, народного голосования жителей своего региона и народного голосования жителей других регионов.

Голосование продлится две недели до 31 октября. Участниками могут быть все жители России. Отдать можно только 1 голос за лучшего конкурсанта.

Выбрать победителя можно, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23.

Подведение итогов Фестиваля состоится в I декаде ноября т.г. в ходе онлайн-трансляции на платформе Zoom с подключением представителей всех регионов Приволжского федерального округа.

Напомним, проект уличного искусства «ФормАRТ» реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Фестиваль стрит-арта направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа с помощью искусства граффити.

Главная тема фестиваля стрит-арта в этом году – единство в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Через свои граффити молодые художники смогли передать важность вклада медицинских работников и волонтеров в сохранение жизни и здоровья населения, неравнодушие граждан к пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, взгляд на новые реалии и жизнь общества в «эпоху постковида».