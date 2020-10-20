20 октября 2020 ВТОРНИК
Новости
13:28 | 20 октября
Все школы Саратовской области подключены к отоплению
12:30 | 20 октября
Футболисты из Пугачева и Энгельса представляют область на всероссийских соревнованиях
11:41 | 20 октября
Назначен новый министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
10:50 | 20 октября
В Саратовской области вертолет санитарной авиации совершил 55 вылетов
09:58 | 20 октября
голосование за лучшее произведение Фестиваля стрит-арта ПФО «ФормАRТ»
09:08 | 20 октября
В Саратове открылась микровыставка «Книжная иллюстрация» из коллекции «РОСИЗО»
07:58 | 20 октября
Шипованные шины Viatti стали лидерами сезона 2019-2020
07:48 | 20 октября
Проект «Организации танкерной речной судоходной компании» готов к реализации
17:00 | 19 октября
31 октября на территории охотничьих угодий Саратовской области открывается осенне-зимняя охота на пушных животных
16:31 | 19 октября
Приложение «РЖД Пассажирам» дополнили еще одним сервисом безопасных платежей
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове открылась микровыставка «Книжная иллюстрация» из коллекции «РОСИЗО»

Новости
В Саратове открылась микровыставка «Книжная иллюстрация» из коллекции «РОСИЗО»

В Саратове открылась новая микровыставка «Книжная иллюстрация» из коллекции «РОСИЗО».

Иллюстрации к произведениям русской, зарубежной и детской литературы представлены на базе сети супермаркетов «Перекресток».

Микровыставка представляет собой стелу, на каждой грани которой размещены цифровые копии произведений из собрания «РОСИЗО». Экспозиция открыта для посетителей магазинов в торговом центре «Победа Плаза», в торговом центре «Мир» и в торговом центре «Триумф Молл».

В период самоизоляции, когда горожане были ограничены в посещении культурно-просветительских учреждений, сотрудники «РОСИЗО» решили создать небольшие выставки в сети супермаркетов, чтобы дать людям возможность общения с искусством.

Осмотреть микровыставку можно при условии соблюдения установленных правил безопасности: ношения масок и выдерживания социальной дистанции в 1,5 метра.