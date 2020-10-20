В Саратове открылась микровыставка «Книжная иллюстрация» из коллекции «РОСИЗО»

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Иллюстрации к произведениям русской, зарубежной и детской литературы представлены на базе сети супермаркетов «Перекресток».Микровыставка представляет собой стелу, на каждой грани которой размещены цифровые копии произведений из собрания «РОСИЗО». Экспозиция открыта для посетителей магазинов в торговом центре «Победа Плаза», в торговом центре «Мир» и в торговом центре «Триумф Молл».В период самоизоляции, когда горожане были ограничены в посещении культурно-просветительских учреждений, сотрудники «РОСИЗО» решили создать небольшие выставки в сети супермаркетов, чтобы дать людям возможность общения с искусством.Осмотреть микровыставку можно при условии соблюдения установленных правил безопасности: ношения масок и выдерживания социальной дистанции в 1,5 метра.