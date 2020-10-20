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Шипованные шины Viatti стали лидерами сезона 2019-2020

Новости
Шипованные шины Viatti стали лидерами сезона 2019-2020

KAMA TYRES Шинного бизнеса Группы «Татнефть» подвела итоги продаж сезона 2019-2020 среди зимних шин и выявила лидеров - ими стали шипованные шины Viatti Brina Nordico и Viatti Bosco Nordico, которые разработаны для комплектации легковых автомобилей и внедорожников/кроссоверов соответственно.

В рамках исследования аналитическим агентством «АВТОСТАТ» большинство автолюбителей так же отдали свои голоса в пользу шипованных шин - 78% мужчин и 72% женщин ответили, что покупают шины с шипами, а остальные выбирают «липучку», всего в опросе участвовало 3000 человек.

В линейке Viatti 3 модели шипуемых шин. Для ошиповки используют шипы с цилиндрической твердосплавной вставкой. На зимние шины Viatti Brina Nordico и Viatti Bosco Nordico устанавливают шипы с алюминиевым корпусом. Шины обладают повышенной износостойкостью, а также пониженным уровнем шума при движении. Это стало возможным благодаря ассиметричному рисунку протектора и широкому расположению шипов, а также особенному строению боковины переменной жесткости.

В зависимости от модели и типоразмеров шин на Viatti Brina Nordico и Viatti Bosco Nordico используют от 88 до 128 шипов, которые крепятся с помощью бесклеевой запрессовки.

Источник: https://www.avtovzglyad.ru/prilavok/disc/2020-09-29-zimnij-sezon-s-viatti-shipovannye-shiny/