Шипованные шины Viatti стали лидерами сезона 2019-2020

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В рамках исследования аналитическим агентством «АВТОСТАТ» большинство автолюбителей так же отдали свои голоса в пользу шипованных шин - 78% мужчин и 72% женщин ответили, что покупают шины с шипами, а остальные выбирают «липучку», всего в опросе участвовало 3000 человек.В линейке Viatti 3 модели шипуемых шин. Для ошиповки используют шипы с цилиндрической твердосплавной вставкой. На зимние шины Viatti Brina Nordico и Viatti Bosco Nordico устанавливают шипы с алюминиевым корпусом. Шины обладают повышенной износостойкостью, а также пониженным уровнем шума при движении. Это стало возможным благодаря ассиметричному рисунку протектора и широкому расположению шипов, а также особенному строению боковины переменной жесткости.В зависимости от модели и типоразмеров шин на Viatti Brina Nordico и Viatti Bosco Nordico используют от 88 до 128 шипов, которые крепятся с помощью бесклеевой запрессовки.Источник: https://www.avtovzglyad.ru/prilavok/disc/2020-09-29-zimnij-sezon-s-viatti-shipovannye-shiny/