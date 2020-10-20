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Проект «Организации танкерной речной судоходной компании» готов к реализации

Новости
Проект «Организации танкерной речной судоходной компании» готов к реализации

Консалтинговая компания «Инвестиционные решения» завершила разработку инвестиционного проекта «Организации танкерной речной
судоходной компании».

Он предполагает создание речной судоходной компании, базой которой будет станет город Самара. В рамках проекта будут запущены в эксплуатацию четыре танкера, оптимизированных для речного судоходства.

В течение 12 лет планируется достичь выручки 12 813 млн рублей. Общая стоимость проекта не превысит 2,5 млрд рублей. Разработчики приглашают инвестора за долю в компании в размере от 130 млн рублей, также предполагается привлечь ряд целевых инвестиционных кредитов в размере 2 063,5 млн рублей.

Согласно проекту, IRR для собственного капитала оценивается в 60,1%, а потенциальная капитализация компании – 5,4 млрд рублей. При ставке дисконтирования 19,8% средства инвестора должны окупиться в течение 5,3 лет. Реализаторы проекта должны будут перечислить 1 656 млн рублей суммарных налоговых выплат, при этом объем налоговых субсидий и льгот составит 523 млн рублей.