31 октября на территории охотничьих угодий Саратовской области открывается осенне-зимняя охота на пушных животных

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Разрешение на добычу охотничьих ресурсов можно получить в комитете охотничьего хозяйства и у инспекторов в районах области.Для получения разрешения охотник предоставляет заявление лично или по почте в комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области.В заявлении указываются фамилия, имя, отчество заявителя; вид охоты, который предполагается осуществлять; сведения о добываемых охотничьих ресурсах и их количестве; предполагаемые сроки охоты; места охоты; дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер.Выдача разрешения осуществляется на основании предъявляемых заявителем охотничьего билета, основного документа, подтверждающего личность, и документа об уплате государственной пошлины за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира. Размер государственной пошлины не изменился и составляет 650 рублей.В связи с ситуацией, связанной с недопущением распространения короновирусной инфекции, комитет охотничьего хозяйства обращается к охотникам с просьбой заранее оплатить пошлину и распечатать квитанцию об уплате в случае использования банковских онлайн-сервисов, и прийти за разрешением с полным пакетом документов. Кроме этого, при посещении просьба соблюдать масочный режим. Справки можно получить по телефону 50-33-03.