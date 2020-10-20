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Приложение «РЖД Пассажирам» дополнили еще одним сервисом безопасных платежей
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Приложение «РЖД Пассажирам» дополнили еще одним сервисом безопасных платежей

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Холдинг "РЖД", банк ВТБ и Mastercard интегрировали сервис безопасных платежей Masterpass в приложение для покупки билетов "РЖД Пассажирам". Пассажиры, которые пользуются этим сервисом, получили еще один способ быстро и просто оплачивать покупку билетов на поезда — онлайн.

Пользователю Masterpass достаточно один раз сохранить карту в сервисе, чтобы затем расплачиваться ей при покупке билетов в приложении "РЖД Пассажирам" и на других сайтах, подключенных к Masterpass. Сервис по хранению реквизитов защищён системой безопасности Mastercard.

— Цифровые сервисы, которые мы предлагаем нашим пассажирам, делают поездки по железным дорогам удобнее и комфортнее, причем начиная с этапа выбора и покупки билета. Благодаря новым функциям приложения "РЖД Пассажирам", внедренным вместе с нашими партнерами, оформить и оплатить билет можно буквально в несколько кликов. При этом работа над новыми опциями не прекращается, в том числе благодаря обратной связи, которую мы получаем от наших клиентов, — говорит Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора ОАО "РЖД".

— Интеграция сервиса Masterpass в мобильное приложение РЖД позволит значительно ускорить процесс приобретения железнодорожных билетов онлайн. Мы со своей стороны готовы обеспечить бесперебойную работу сервиса, чтобы процесс покупки билетов был комфортным и безопасным. А идентификация по номеру мобильного телефона упростит пользователям дальнейшие покупки на других площадках, также подключенных к этому сервису", — отмечает Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.