Приложение «РЖД Пассажирам» дополнили еще одним сервисом безопасных платежей

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Пользователю Masterpass достаточно один раз сохранить карту в сервисе, чтобы затем расплачиваться ей при покупке билетов в приложении "РЖД Пассажирам" и на других сайтах, подключенных к Masterpass. Сервис по хранению реквизитов защищён системой безопасности Mastercard.— Цифровые сервисы, которые мы предлагаем нашим пассажирам, делают поездки по железным дорогам удобнее и комфортнее, причем начиная с этапа выбора и покупки билета. Благодаря новым функциям приложения "РЖД Пассажирам", внедренным вместе с нашими партнерами, оформить и оплатить билет можно буквально в несколько кликов. При этом работа над новыми опциями не прекращается, в том числе благодаря обратной связи, которую мы получаем от наших клиентов, — говорит Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора ОАО "РЖД".— Интеграция сервиса Masterpass в мобильное приложение РЖД позволит значительно ускорить процесс приобретения железнодорожных билетов онлайн. Мы со своей стороны готовы обеспечить бесперебойную работу сервиса, чтобы процесс покупки билетов был комфортным и безопасным. А идентификация по номеру мобильного телефона упростит пользователям дальнейшие покупки на других площадках, также подключенных к этому сервису", — отмечает Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.