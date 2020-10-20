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Погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» побила новый рекорд в сентябре

Новости


В сентябре 2020 года на сети ОАО "РЖД" погружено 3 млн 83 тыс. тонн зерновых грузов, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 10% превышает рекордный показатель, установленный в августе 2020 года. В том числе на экспорт отправлено 1 млн 958 тыс. тонн (+45,4% к сентябрю 2019 г.), на внутренний рынок – 1 млн 126 тыс. тонн (+41,9%).

В целом с начала 2020 года погружено свыше 18,3 млн тонн зерна (+24% к январю-сентябрю 2019 г.). Наибольшие объемы зерновых отправлены из Курской (2,08 млн тонн, рост в 1,8 раза), Саратовской (1,5 млн тонн, рост в 1,9 раза), Волгоградской (1,16 млн тонн, рост в 1,6 раза), Липецкой (1,1 млн тонн, рост в 1,4 раза), Тамбовской (0,9 млн тонн, рост в 1,6 раза) областей, Ставропольского (1,2 млн тонн, -16%), Краснодарского (0,9 млн тонн, -8%), Красноярского (747 тыс. тонн, +22%) краёв.

Экспортные отправки зерна по железной дороге за 9 месяцев составили 10,6 млн тонн (+35,4%). Наибольшие экспортные объемы отправлены потребителям Египта, Азербайджана, Турции, Израиля, Казахстана, Белоруссии, Китая и Монголии.