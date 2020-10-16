В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтированы 25 региональных трасс

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Ещё десять сейчас находятся в стадии завершения. Процент выполненных работ на них превышает 90%, а на отдельных объектах даже 99% - это, например, участки трасс: «Воскресенское - Синодское» и «Новые Бурасы - Петровск». На этих дорогах был проведен капитальный ремонт. На сегодняшний день подрядным организациям осталось нанести разметку и установить дорожные знаки.В начале октября дорожники приступили к ремонту автоподъезда к п. Расково от автомобильной дороги «Саратов - Дубки - Новая Липовка». Здесь полотно было разрушено и местные жители неоднократно обращались в районную администрацию с просьбой привести дорогу в порядок. Завершить ремонт почти 2 км дороги должны к 30 ноября. Напомним, что на трассе «Саратов - Дубки - Новая Липовка», от которой идет автоподъезд к Расково, в прошлом году был завершен капитальный ремонт.До конца года специалистам регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства совместно с Энгельсом и Саратовом предстоит привести в нормативное состояние более 340 км дорог.