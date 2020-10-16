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Реконструкцию путепровода Трофимовский заметили в других регионах

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Открытие движения по путепроводу Трофимовский стало поводом для гордости у жителей Дагестана.

Глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров на официальной странице в социальной сети Инстаграм отметил слаженную работу своих земляков с саратовцами и выложил сюжет местной телекомпании, в котором рассказывается о ходе строительства путепровода.

«Гордость берет за земляков, которые умеют и делают! Дагестанцы, ребята из компании «Бурбау», провели колоссальную работу и теперь в Саратове - обновленный мост - Трофимовский путепровод. Молодцы, ребята!» - написал Хизри Абакаров.

Пуск автомобильного движения по путепроводу состоялся 5 октября. К этому моменту были завершены основные работы по реконструкции. В настоящее время параллельно с движением автотранспорта подрядчик проводит завершающие работы по благоустройству.

Напомним, реконструкция путепровода Трофимовский проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По контракту срок сдачи объекта – 20 декабря 2020 года.