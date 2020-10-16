16 октября 2020 ПЯТНИЦА
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В Саратове пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня»

Новости


В предстоящую субботу, 17 октября, сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» пройдут на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», на двух торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в поселке Комсомольский, а также в поселке Елшанка, здесь будет организован еще и «рыбный ряд» (Московское шоссе, 61).

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будет предложено к реализации мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыба, птица домашняя, яйца, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.

Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.