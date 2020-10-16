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В Саратовской области продолжается прививочная кампания против гриппа

Новости
В Саратовской области продолжается прививочная кампания против гриппа

В этом году поставлено за счет федерального бюджета 954 673 доз (72% от предусмотренного количества), в том числе для детей и беременных – 240 224 доз (100% от предусмотренного к поставке) и для вакцинации взрослых – 714 449 доз (65,8% от предусмотренного к поставке).

Дополнительно поставки взрослой вакцины ожидаются в октябре и ноябре текущего года.

За счет средств федерального бюджета привито против гриппа 460 863 человека (40,4% от плана), в том числе в мобильных прививочных комплексах – 9060 человек. Активно иммунизируются и медицинские работники: от гриппа привились - 31 568 человек.

Всего за счет всех источников привито 483 925 человек, в том числе 141 984 детей. Иммунизация населения от гриппа продолжается, все желающие могут принять участие, проконсультировавшись предварительно с врачом.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. В Саратове и Энгельсе пройти вакцинацию от гриппа можно не только в поликлинике, но и в мобильных прививочных пунктах, расположенных в местах наилучшей доступности для жителей этих крупнейших населенных пунктов области.