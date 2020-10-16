«Личная жизнь - она на то и личная»: Руслан Баргаев рассказал о том, что скрывает на самом деле

просмотров: 108

Мое детство прошло в поселке городского типа, а проще сказать - в деревне с населением 1500 человек, где я и прожил до 14 лет. Сколько себя помню, так я всегда увлекался спортом: я вообще трехкратный чемпион России по смешанным единоборствам и кандидат в мастера спорта по универсальному бою. Можно сказать, что я все свое детство и жизнь отдал спорту. Это что касается увлечений. А занимался я, как и все, наверно, - учился.На самом деле, это трудный вопрос. Спросите у каждого блогера «с чего началось увлечение видео», и вам никто не даст ответа. Мы просто решили снять ролик, который в какой-то момент стал вирусным. И я подумал: «Неужели людям это реально нравится?» И я снял еще один ролик, который зашел даже лучше предыдущего. С тех пор мы продолжаем работать в том же духе, совершенствуя контент, работая над подачей и качеством. А вот просто сесть и сказать: «Давайте начнем!», такого, конечно, не было. Все случилось само.Как я решился? Да у меня никогда не было такого, что я чего-то боялся или стеснялся - я всегда был максимально открытым парнем, который не стеснялся ни своих действий, ни своих желаний. Я просто начал брать и делать то, что мне интересно. И в какой-то момент все переросло в хобби, которым я занимаюсь и по сей день и которому я посвятил уже 2,5 года.В тот самый момент, когда ко мне подошел парень и попросил сфотографироваться со мной. У меня тогда было тысяч 40 подписчиков. Именно тогда я понял: «Баргаев, а все не так плохо!» Именно в тот момент я и понял, что все, что я делаю, - не зря.Если мы говорим о начальном этапе, все идеи возникали из головы. На протяжении года я снимал сам себя, подходя к незнакомым людям и прося их поснимать меня. Да, на меня смотрели со смешками, но потом соглашались и делали, а я же делал контент. Исключительно все было из головы. Сейчас моя команда растет: в ней есть операторы, режиссеры, которые пишут сценарии. Я их смотрю, комментирую, говорю, что мне нужно и вместе мы развиваем первоначальную идею.Я сам сталкивался со многими подобными ситуациями в жизни, и я хочу их показать людям, чтобы на моем примере и на моих роликах они учились, как можно поступать, а как нельзя. Именно поэтому и я не пошел по тому упрощенному пути, что выбрали большинство моих коллег.В основе каждого ролика – значимая социальная проблема, которую мы хотим раскрыть и донести до зрителя.Этим я и отличаюсь от всех блогеров: в моей ленте – смысл, а в историях – смех. И каждый может зайти на мою страничку и найти то, что он ищет – либо посмеяться, либо о чем-то задуматься и начать копать в поисках решения проблемы.Сразу скажу, что первый трек – не единственная музыкальная работа. Только на данный момент мы подготовили уже 3 трека, которые ждут своего часа и скоро будут выпущены. Почему трек получил такое название? Да все очень просто. Я ни в чем не разочарован. Это история о моих отношениях, где какая-то часть тех отношения и нашла отражение в музыке и стихах.Да, я мало разговариваю на тему своей личной жизни, считая, что на то она и «личная», чтобы оставаться не на виду. Я не хочу афишировать свои отношения на широкую публику. Поверьте, как только я захочу это сделать, я обязательно с вами всем поделюсь.Первое (и самое важное) – максимально много уделять времени своему творчеству, раскрываясь в тех или иных сферах. И второе – запастись деньгами. Говорю, как есть – но сейчас без них никуда.Ой, а вот с этим все сложно. Наверно… больше думать и не совершать необоснованных поступков, на несколько шагов вперед продумывая то, что хочешь сделать.Настоящий Руслан – человек, который отвечает за свои слова, поступки и действия. Тот, кто твердо идет по своему пути, не сворачивая с правильных ракурсов. А также тот, у кого есть цели и который делает все, чтобы их достичь.Если честно, то, наверное, нет. Я бы ничего не хотел (да и не стал бы) менять в своей жизни. Я считаю, что все складывается так, как оно и должно быть.План лишь один – покорить любую индустрию, к которой я притрагиваюсь, достичь максимальных высот там, куда я иду. А вот выбирать что-то одну – музыку или видео – надо одно. Я тот человек, который хочет сразу развиваться в двух индустриях. Самое главное, чтобы хватило желания, времени и сил, чтобы воплотить все намеченное в жизнь. Мы максимально за любой «кипиш» и готовы буквально на все.