Средства регионального материнского капитала назначены 7 415 семьям Саратовской области

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Эта мера государственной социальной поддержки реализуется в регионе уже более 5 лет, с 2019 года она осуществляется в рамках программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.С 1 октября 2020 года размер регионального материнского капитала с учетом индексации составляет 111 730,74 руб. (ранее – 107 848,2 руб.). Направить средства можно на улучшение жилищных условий и образование детей.Напомним, получить региональный материнский капитал могут граждане Российской Федерации, родившие (усыновившие) третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года, проживающие на территории Саратовской области. За более подробными консультациями по оказанию мер социальной поддержки семей при рождении детей следует обращаться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства. Необходима предварительная запись на прием по телефону. Номера телефонов управлений социальной поддержки населения размещены на сайте минтруда и социальной защиты области.