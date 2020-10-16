16 октября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
13:25 | 16 октября
В рамках областного фестиваля «Одаренные дети. Путь к мастерству – 2020» состоялся конкурс «Раскрой свой мир – ты не один!»
12:33 | 16 октября
Средства регионального материнского капитала назначены 7 415 семьям Саратовской области
11:45 | 16 октября
Президент России Владимир Путин поручил проверить качество и организацию горячего питания в школах
10:51 | 16 октября
Вольский краеведческий музей - победитель Всероссийского уровня
10:05 | 16 октября
В помощь инвалидам в России запустили информационный портал
09:30 | 16 октября
Ученые США предложили использовать хризотил-асбест для борьбы с глобальным потеплением
09:00 | 16 октября
Саратовские студенты приглашаются к участию во Всероссийском молодежном Кубке по менеджменту «Управляй!»
17:00 | 15 октября
Свыше 350 тысяч человек стали зрителями в первые дни XXXIII Собиновского фестиваля
16:09 | 15 октября
Федеральное информационное агентство создало скетч о стадионе «Локомотив»
15:19 | 15 октября
В сезоне 2020/2021 главным дирижером Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии станет народный артист России Александр Рудин
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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В помощь инвалидам в России запустили информационный портал

Новости
В помощь инвалидам в России запустили информационный портал

Инвалиды в России могут воспользоваться специальным новостным порталом.

InvaNews размещает на своем сайте самую актуальную для людей с ограниченными возможностями здоровья информацию. Как и в традиционных СМИ, здесь есть новости о том, что происходит в мире, спорте и т.д. Есть рубрика «Реабилитация», где можно узнать многое о современных средствах восстановления и реабилитации, раздел «Люди», публикующий истории преодоления жизненных трудностей. Зайдя на страничку «Точка зрения», каждый желающий сможет поделиться собственным мнением о самых насущных проблемах сегодняшнего дня, а в рубрике «Льготы» найти последние новости по вопросам начисления и индексации пенсий, льгот и иных выплат.

Инициаторы портала намерены расширять функционал InvaNews. Инвалидам станет доступно онлайн-обучение самым востребованным удаленным профессиям, в числе которых основы программирования, SEO-продвижение в интернете, рукоделие, копирайтинг и журналистика и другие. Это позволит инвалидам не только получить современную профессию, позволяющую работать в удаленном режиме по удобному графику, но и создаст условия для «безбарьерного» общения между здоровыми и людьми с ограниченными возможностями.