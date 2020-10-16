В помощь инвалидам в России запустили информационный портал

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InvaNews размещает на своем сайте самую актуальную для людей с ограниченными возможностями здоровья информацию. Как и в традиционных СМИ, здесь есть новости о том, что происходит в мире, спорте и т.д. Есть рубрика «Реабилитация», где можно узнать многое о современных средствах восстановления и реабилитации, раздел «Люди», публикующий истории преодоления жизненных трудностей. Зайдя на страничку «Точка зрения», каждый желающий сможет поделиться собственным мнением о самых насущных проблемах сегодняшнего дня, а в рубрике «Льготы» найти последние новости по вопросам начисления и индексации пенсий, льгот и иных выплат.Инициаторы портала намерены расширять функционал InvaNews. Инвалидам станет доступно онлайн-обучение самым востребованным удаленным профессиям, в числе которых основы программирования, SEO-продвижение в интернете, рукоделие, копирайтинг и журналистика и другие. Это позволит инвалидам не только получить современную профессию, позволяющую работать в удаленном режиме по удобному графику, но и создаст условия для «безбарьерного» общения между здоровыми и людьми с ограниченными возможностями.